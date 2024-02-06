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Валова Марфа Филипповна
Валова Марфа Филипповна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1723
Дата смерти
1786
Пол
Женский
Отец
Валов Филипп Афанасьевич
До 1712 г.р.
Мать
Валова .
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец:
Валов Филипп Афанасьевич
Мать:
Валова .
Смерть
1786
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