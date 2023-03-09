Глушецкий Семен Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1919
Сын: Глушецкий Валентин Семенович
Мать ребёнка: Глушецкая Марфа Константиновна
Место жительства
1919
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Мещанин города Феодосия.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно