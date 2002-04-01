Андриянов Владимир Вячеславович 31.10.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Андриянов Владимир Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1956

Дата смерти

?.04.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1979

Сын: Андриянов Владислав Владимирович

Мать ребёнка: Андриянова Ольга Ильинична

Рождение ребёнка
28.12.1980

Сын: Андриянов Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Андриянова Ольга Ильинична

Смерть
?.04.2002

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