Андриянов Владимир Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1956
Дата смерти?.04.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1979
Сын: Андриянов Владислав Владимирович
Мать ребёнка: Андриянова Ольга Ильинична
Рождение ребёнка
28.12.1980
Сын: Андриянов Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Андриянова Ольга Ильинична
Смерть
?.04.2002