Мальцов Влас Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцов Влас Иванович

Место рождения

д. Блинова, Тускарский стан, Курский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: Мальцов Иван Киреевич

Мать: не указана

д. Блинова, Тускарский стан, Курский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Около 1723

Сын: Мальцов Василий Власович

Мать ребёнка: не указана

Семица, Корочанский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно
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