Мальцов Влас Иванович
Место рожденияд. Блинова, Тускарский стан, Курский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Отец: Мальцов Иван Киреевич
д. Блинова, Тускарский стан, Курский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Около 1723
Семица, Корочанский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно