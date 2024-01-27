Затеев Николай
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1895
Дата смерти1924
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около ?.05.1915
Сын: Затеев Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Затеева Анастасия (Настасья) Петровна
Кубассы, Старо-Иванаевская волость Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Затеев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Затеева Анастасия (Настасья) Петровна
Россия
Смерть
1924