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Затеев Николай

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Затеев ?

Мать: ?

Россия
Рождение ребёнка
Около ?.05.1915

Сын: Затеев Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Затеева Анастасия (Настасья) Петровна

Кубассы, Старо-Иванаевская волость Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Затеев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Затеева Анастасия (Настасья) Петровна

Россия
Смерть
1924
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