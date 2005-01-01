Саньков Артем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саньков Артем

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.?.2005

Пол

Мужской

Отец

1967 г.р.

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.?.2005

Отец: Саньков Вадим

Мать: Елена

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