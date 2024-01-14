Петрова Ксения Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Дина Никитична
Отец ребёнка: Петров Никита Родионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Дина Никитична
Отец ребёнка: Петров Никита Родионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Владимир Никитович
Отец ребёнка: Петров Никита Родионович
Смерть
Неизвестно