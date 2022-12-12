Рябушинский Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябушинский Владимир Павлович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.07.1873

Дата смерти

07.10.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1917 по 1955
г. Париж, Франция
Смерть
07.10.1955
г. Париж, Франция
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