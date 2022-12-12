Рябушинский Владимир Павлович
Место рождения
Дата рождения11.07.1873
Дата смерти07.10.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1917 по 1955
г. Париж, Франция
Смерть
07.10.1955
г. Париж, Франция