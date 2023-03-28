Рубинчик Юрий Мартенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубинчик Юрий Мартенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1952

Отец: не указан

Мать: Рубинчик Анна Васильевна

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