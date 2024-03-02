Сливнев Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сливнев Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сливнев Сергей Борисович

Мать ребёнка: Сливнева (Кухтерина) Надежда Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сливнева (Кухтерина) Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
1978

Дочь: Киселева Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Сливнева (Кухтерина) Надежда Федоровна

Смерть
Неизвестно

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