Сливнев Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сливнева (Кухтерина) Надежда Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Киселева Наталья Борисовна
Мать ребёнка: Сливнева (Кухтерина) Надежда Федоровна
Смерть
Неизвестно