Григорьева (Софонова) Агафья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьева (Софонова) Агафья Тимофеевна

Григорьева (Софонова) Агафья Тимофеевна

Место рождения

Заборье, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1832

Дата смерти

Между 1861 и 1872

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Заборье, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
Неизвестно
Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
07.07.1852 ст.

Муж: Григорьев Пётр Васильевич

Фонд № 29. Оп.25. Д. 32, Л. 471об.
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Григорьева) Елена Петровна

Отец ребёнка: Григорьев Пётр Васильевич

Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Григорьев Пётр Петрович

Отец ребёнка: Григорьев Пётр Васильевич

Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Григорьев Иван Петрович

Отец ребёнка: Григорьев Пётр Васильевич

Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Григорьев Егор Петрович

Отец ребёнка: Григорьев Пётр Васильевич

Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Григорьева) Анна Петровна

Отец ребёнка: Григорьев Пётр Васильевич

Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Между 1861 и 1872
Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.