Григорьева (Софонова) Агафья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиМежду 1861 и 1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.07.1852 ст.
Фонд № 29. Оп.25. Д. 32, Л. 471об.
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Григорьева) Елена Петровна
Отец ребёнка: Григорьев Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Григорьев Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Григорьев Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Григорьев Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Григорьева) Анна Петровна
Отец ребёнка: Григорьев Пётр Васильевич
Смерть
Между 1861 и 1872