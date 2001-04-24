Янко Пётр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения04.12.1940
Дата смерти24.04.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1964
Дочь: Суслина (Янко) Людмила Петровна
Мать ребёнка: Янко (Щербакова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
21.02.1970
Сын: Янко Пётр Петрович
Мать ребёнка: Янко (Щербакова) Мария Николаевна
Смерть
24.04.2001
Низовка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область