Янко Пётр Сергеевич 04.12.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Янко Пётр Сергеевич

Место рождения

Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

04.12.1940

Дата смерти

24.04.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янко (Щербакова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
18.07.1964

Дочь: Суслина (Янко) Людмила Петровна

Мать ребёнка: Янко (Щербакова) Мария Николаевна

Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.02.1970

Сын: Янко Пётр Петрович

Мать ребёнка: Янко (Щербакова) Мария Николаевна

Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
24.04.2001
Низовка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область

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