Чувашева (Лимонова) Ирина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашева (Лимонова) Ирина Кирилловна

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Место рождения

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1743

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Лимонов Кирилл Семенов

Мать: Лимонова Аграпена Иванова

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1747

Сын: Чувашев Федор Антонович

Отец ребёнка: Чувашев Антон Петров

Рождение ребёнка
1762

Сын: Чувашев Назарий Антонович

Отец ребёнка: Чувашев Антон Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашев Антон Петров

Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
После 1782
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