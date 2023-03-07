Чувашева (Лимонова) Ирина Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Лимонов Кирилл Семенов
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Чувашев Антон Петров
Рождение ребёнка
1762
Сын: Чувашев Назарий Антонович
Отец ребёнка: Чувашев Антон Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чувашев Антон Петров
Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
После 1782