Рощин Георгий (Егор) Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848 ст.
Дата смерти1913
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848 ст.
Отец: Гаврило Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1888 ст.
Мать ребёнка: Рощина Дарья Ивановна
Машутино
Запись в Метрической книге Богородицерождественской церкви приселка Соболы от 1888 года родился и крещен 16 сентября, Семендяевской волости деревни Машутино, отставный 2-го флотскаго екипажа Ольги К... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рощина Дарья Ивановна
Смерть
1913
69 лет, от паралича