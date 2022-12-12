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Рощин Георгий (Егор) Гаврилович

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Место рождения

Машутино, Семендяевская волость, Калязинский уезд

Дата рождения

Около 1848 ст.

Дата смерти

1913

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848 ст.

Отец: Гаврило Михайлович

Мать: не указана

Машутино, Семендяевская волость, Калязинский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1888 ст.

Сын: Рощин Михаил Егорович

Мать ребёнка: Рощина Дарья Ивановна

Машутино
Запись в Метрической книге Богородицерождественской церкви приселка Соболы от 1888 года родился и крещен 16 сентября, Семендяевской волости деревни Машутино, отставный 2-го флотскаго екипажа Ольги К... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рощина Дарья Ивановна

Смерть
1913
69 лет, от паралича
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