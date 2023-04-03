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Никита Терентьев
Никита Терентьев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1660
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Терентий Андреев
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец:
Терентий Андреев
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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