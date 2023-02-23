(Иванова) Фекла Ильина?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Лешина Варвара Григорьева
Отец ребёнка: Иванов Григорий Ильин
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Иванова Макидон Григорьев
Отец ребёнка: Иванов Григорий Ильин
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Христинья Григорьева
Отец ребёнка: Иванов Григорий Ильин
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Марья Григорьева
Отец ребёнка: Иванов Григорий Ильин
Смерть
После 1858