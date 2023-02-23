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(Иванова) Фекла Ильина?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Лешина Варвара Григорьева

Отец ребёнка: Иванов Григорий Ильин

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Иванова Макидон Григорьев

Отец ребёнка: Иванов Григорий Ильин

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Христинья Григорьева

Отец ребёнка: Иванов Григорий Ильин

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Марья Григорьева

Отец ребёнка: Иванов Григорий Ильин

Смерть
После 1858
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