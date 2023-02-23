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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Бастрыкин Максим Емельянович
Отец ребёнка: Бастрыкин Емельян Мартынович
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1808
Сын: Бастрыкин (рекрут С 1830) Михаил Емельянович
Отец ребёнка: Бастрыкин Емельян Мартынович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Бастрыкин Алексей Емельянович
Отец ребёнка: Бастрыкин Емельян Мартынович