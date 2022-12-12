Коробицын Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробицын Андрей Иванович

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Место рождения

с. Коробицыно, Сямженский р-н, Вологодская обл.

Дата рождения

1904

Дата смерти

21.10.1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Коробицыно, Сямженский р-н, Вологодская обл.
Смерть
21.10.1927
Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
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