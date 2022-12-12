Коробицын Андрей Иванович
Место рожденияс. Коробицыно, Сямженский р-н, Вологодская обл.
Дата рождения1904
Дата смерти21.10.1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Коробицыно, Сямженский р-н, Вологодская обл.
Смерть
21.10.1927
Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд