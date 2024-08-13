Любутова (Любутова) Федосья Казьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбутова (Любутова) Федосья Казьминична

Любутова (Любутова) Федосья Казьминична

Место рождения

Старое Лесково, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1771

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Лесково, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Любутова) Федора Гавриловна

Отец ребёнка: Любутов Гаврил Иванович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Любутова (Любутова) Надежда Гавриловна

Отец ребёнка: Любутов Гаврил Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.