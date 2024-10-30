Вотинова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВотинова Елена

Вотинова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотинов Антон Павлович

Отец ребёнка: Вотинов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вотинова Вероника Павловна

Отец ребёнка: Вотинов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вотинова Евгения Павловна

Отец ребёнка: Вотинов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вотинова Ксения Павловна

Отец ребёнка: Вотинов Павел Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вотинов Павел Николаевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.