Захарченко Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1895
Дата смерти18.04.1978
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1895
Отец: Захарченко Иван Петрович
Мать: Наталка Юхимовна
Рождение ребёнка
28.02.1929
Сын: Захарченко Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Захарченко Ольга Ивановна
Западинцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захарченко Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Захарченко Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарченко Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Захарченко Ольга Ивановна
Смерть
18.04.1978