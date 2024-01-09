Захарченко Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарченко Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1895

Дата смерти

18.04.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЖК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1895

Отец: Захарченко Иван Петрович

Мать: Наталка Юхимовна

Рождение ребёнка
28.02.1929

Сын: Захарченко Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Захарченко Ольга Ивановна

Западинцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарченко Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Захарченко Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарченко Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Захарченко Ольга Ивановна

Смерть
18.04.1978
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