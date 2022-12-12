Бадьина (Залевина) Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения13.02.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1908
Отец: не указан
Мать: Наталья Алексеевна
Бракосочетание
1927
Муж: Бадьин Яков Исакович
а/з №411 от 09.09.1927, брак первый, он - крестьянин, она - домохозяйка. Прописка: Вологда, ул. Советская, 3-7
Развод
1928
Муж: Бадьин Яков Исакович
а/з №133 от 18.04.1928 он-милиционер, она - домохозяйка
Рождение ребёнка
11.09.1930
Дочь: Ляпушкина Маргарита Яковлевна
Отец ребёнка: Бадьин Яков Исакович
а/з №1185 от 17.09.1930
Рождение ребёнка
28.06.1934
Отец ребёнка: Бадьин Яков Исакович
а/з №585 от 29.06.1934
Рождение ребёнка
19.01.1938
Дочь: Нина Яковлевна
Отец ребёнка: Бадьин Яков Исакович
а/з №279 от 04.02.1938
Смерть
Неизвестно