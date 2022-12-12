Бадьина (Залевина) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадьина (Залевина) Анна Степановна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

13.02.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1908

Отец: не указан

Мать: Наталья Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1927

Муж: Бадьин Яков Исакович

а/з №411 от 09.09.1927, брак первый, он - крестьянин, она - домохозяйка. Прописка: Вологда, ул. Советская, 3-7
Развод
1928

Муж: Бадьин Яков Исакович

а/з №133 от 18.04.1928 он-милиционер, она - домохозяйка
Рождение ребёнка
11.09.1930

Дочь: Ляпушкина Маргарита Яковлевна

Отец ребёнка: Бадьин Яков Исакович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
а/з №1185 от 17.09.1930
Рождение ребёнка
28.06.1934

Сын: Бадьин Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Бадьин Яков Исакович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
а/з №585 от 29.06.1934
Рождение ребёнка
19.01.1938

Дочь: Нина Яковлевна

Отец ребёнка: Бадьин Яков Исакович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
а/з №279 от 04.02.1938
Смерть
Неизвестно
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