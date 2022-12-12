Зыкова Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова Анастасия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1908

Дочь: Скрябина Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Зыков Михаил Харлатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Зыков Михаил Харлатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Михаил Харлатьевич

Смерть
Неизвестно
Малая Крутишка, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
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