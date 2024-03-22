Смирнова Екатерина Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Марья Андреевна
Отец ребёнка: Смирнов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Смирнов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Смирнов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Смирнов Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно