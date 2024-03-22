Смирнова Екатерина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Екатерина Кузьминична

Место рождения

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Марья Андреевна

Отец ребёнка: Смирнов Андрей Иванович

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Смирнов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Смирнов Андрей Иванович

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Смирнов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Смирнов Андрей Иванович

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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