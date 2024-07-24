Захаренко Арина (Ирина) Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаренко Арина (Ирина) Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаренко Алексей Иванович

Отец ребёнка: Захаренко Иван Пантелеймонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Литвиновичи
Смерть
Неизвестно

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