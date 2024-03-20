Киенко (Чернухина) Татьяна Петровна
Место рожденияСело Первомайское, Ремонтненского района Ростовской области
Дата рождения06.03.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1957
Село Первомайское, Ремонтненского района Ростовской области
Рождение ребёнка
20.02.1978
Дочь: Ирина
с.Дивное (Апанасенковский район)
Рождение ребёнка
30.08.1980
Дочь: Рогозина Елена
с.Дивное (Апанасенковский район)