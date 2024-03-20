Киенко (Чернухина) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киенко (Чернухина) Татьяна Петровна

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Место рождения

Село Первомайское, Ремонтненского района Ростовской области

Дата рождения

06.03.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1957

Отец: Чернухин Петр Александрович

Мать: Чернухина Анна Ивановна

Село Первомайское, Ремонтненского района Ростовской области
Рождение ребёнка
20.02.1978

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: не указан

с.Дивное (Апанасенковский район)
Рождение ребёнка
30.08.1980

Дочь: Рогозина Елена

Отец ребёнка: не указан

с.Дивное (Апанасенковский район)
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