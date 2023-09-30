Владимирова (Пучкова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимирова (Пучкова) Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

NR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимиров Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
18.01.1961

Сын: Владимиров Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Владимиров Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
?.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владимиров Сергей Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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