Семенов Константин Степанович
Место рожденияс.Пески
Дата рождения27.11.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1951
с.Пески
Бракосочетание
05.12.1974
Рождение ребёнка
24.10.1975
Дочь: Овчинникова Вера Константиновна
Мать ребёнка: Семенова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
06.06.1978
Дочь: Васильева Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Семенова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
30.01.1985
Дочь: Медведева Любовь Константиновна
Мать ребёнка: Семенова Екатерина Александровна