Семенов Константин Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Константин Степанович

Семенов Константин Степанович

avatar

Место рождения

с.Пески

Дата рождения

27.11.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1951

Отец: Семенов Степан Васильевич

Мать: Семенова Александра Ивановна

с.Пески
Бракосочетание
05.12.1974

Жена: Семенова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
24.10.1975

Дочь: Овчинникова Вера Константиновна

Мать ребёнка: Семенова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
06.06.1978

Дочь: Васильева Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Семенова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
30.01.1985

Дочь: Медведева Любовь Константиновна

Мать ребёнка: Семенова Екатерина Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close