Крехтунов Иван Аникеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Крехтунов Аникей Ефимов
Мать: Крехтунова Прасковья
Бракосочетание
До 1828
Жена: Крехтунова Акилина
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Крехтунова Анна Иванова
Мать ребёнка: Крехтунова Акилина
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Крехтунова Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Крехтунова Акилина
Смерть
После 1834