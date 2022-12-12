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Крехтунов Иван Аникеев

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Место рождения

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Крехтунов Аникей Ефимов

Мать: Крехтунова Прасковья

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1828

Жена: Крехтунова Акилина

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Крехтунова Анна Иванова

Мать ребёнка: Крехтунова Акилина

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Крехтунова Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Крехтунова Акилина

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1834
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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