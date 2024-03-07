Шелкова Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1896
Дата смерти22.02.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1920
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Шелкова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Шелков Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Стоцкая Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Шелков Николай Андреевич
Рождение ребёнка
03.03.1931
Сын: Шалков Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Шелков Николай Андреевич
Смерть
22.02.1975
Похороны
1975
Красносельское кладбище