Шелкова Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШелкова Елизавета Ивановна

Шелкова Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1896

Дата смерти

22.02.1975

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1920

Муж: Шелков Николай Андреевич

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Шелкова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Шелков Николай Андреевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Стоцкая Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Шелков Николай Андреевич

Рождение ребёнка
03.03.1931

Сын: Шалков Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Шелков Николай Андреевич

Смерть
22.02.1975
Красное Село, Красносельский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
1975
Красное Село, Красносельский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Красносельское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close