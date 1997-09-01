Брук Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брук Елизавета Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1997

Пол

Женский

Отец

1972 г.р.

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1997

Отец: Брук Григорий Валерьевич

Мать: Брук Екатерина

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