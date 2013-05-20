Демидов Алесей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1930
Дата смерти20.05.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1930
Отец: Демидов Иван
Мать: Демидова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
26.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демидова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
08.10.1959
Сын: Демидов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Демидова Евдокия Павловна
Смерть
20.05.2013