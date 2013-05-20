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Демидов Алесей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1930

Дата смерти

20.05.2013

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

МУ
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Место
Комментарий
Рождение
28.01.1930

Отец: Демидов Иван

Мать: Демидова Марина Ивановна

Рождение ребёнка
26.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демидова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
08.10.1959

Сын: Демидов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Демидова Евдокия Павловна

Смерть
20.05.2013
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