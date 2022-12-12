Цеханович (Александрова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цеханович (Александрова) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1966

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.2000

Дочь: Цеханович Софья Станиславовна

Отец ребёнка: Цеханович Станислав Маркович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
22.08.2003

Сын: Цеханович Лев Станиславович

Отец ребёнка: Цеханович Станислав Маркович

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цеханович Станислав Маркович

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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