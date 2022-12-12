Цеханович (Александрова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.2000
Дочь: Цеханович Софья Станиславовна
Отец ребёнка: Цеханович Станислав Маркович
Рождение ребёнка
22.08.2003
Сын: Цеханович Лев Станиславович
Отец ребёнка: Цеханович Станислав Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния