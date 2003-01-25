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Соколов Алексей Михайлович

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Место рождения

Новоспасское, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

23.01.1942

Дата смерти

25.01.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1942

Отец: Соколов Михаил

Мать: Соколова Анна

Новоспасское, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.03.1969

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
1985

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.01.2003
Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: Переохлаждение
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