Соколов Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.01.1942
Дата смерти25.01.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1942
Отец: Соколов Михаил
Мать: Соколова Анна
Рождение ребёнка
10.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.03.1969
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
1985
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.01.2003
Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: Переохлаждение