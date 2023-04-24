Федосеев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2006
Сын: Федосеев Константин Александрович
Мать ребёнка: Федосеева Митяшина Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
09.05.2012
Сын: Федосеев Денис Александрович
Мать ребёнка: Федосеева Митяшина Наталья Михайловна