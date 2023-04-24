Федосеев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосеева Митяшина Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
2006

Сын: Федосеев Константин Александрович

Мать ребёнка: Федосеева Митяшина Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
09.05.2012

Сын: Федосеев Денис Александрович

Мать ребёнка: Федосеева Митяшина Наталья Михайловна

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