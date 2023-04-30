Сергеев Фёдор Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Фёдор Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Виктор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Иван Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Роман Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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