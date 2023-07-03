Лысак иван владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысак иван владимирович

Лысак иван владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ен
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лысак владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутенко ольга ивановна

Мать ребёнка: Лысак дарья андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Годловская (Лысак) людмила ивановна

Мать ребёнка: Лысак дарья андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борейко (Лысак) любовь ивановна

Мать ребёнка: Лысак дарья андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махно (Лысак) нина ивановна

Мать ребёнка: Лысак дарья андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысак дарья андреевна

Рождение ребёнка
12.07.1926

Сын: Лысак павел иванович

Мать ребёнка: Лысак дарья андреевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.