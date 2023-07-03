Лысак иван владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лысак владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутенко ольга ивановна
Мать ребёнка: Лысак дарья андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Годловская (Лысак) людмила ивановна
Мать ребёнка: Лысак дарья андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борейко (Лысак) любовь ивановна
Мать ребёнка: Лысак дарья андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махно (Лысак) нина ивановна
Мать ребёнка: Лысак дарья андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лысак дарья андреевна
Рождение ребёнка
12.07.1926
Сын: Лысак павел иванович
Мать ребёнка: Лысак дарья андреевна
Смерть
Неизвестно