Леонов Василий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1886
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1886
Рождение ребёнка
1916
Сын: Леонов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Леонова (Аввакумова) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Леонова (Аввакумова) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
14.08.1924
Дочь: Антипова (Леонова) Октябрина Васильевна
Мать ребёнка: Леонова (Аввакумова) Елизавета Ивановна
Сертякино, Подольск, Московская область
Смерть
1947