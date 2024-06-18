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Леонов Василий Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1886

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1886

Отец: Леонов Ефим Ефимович

Мать: Леонова (Алексеева) Анастасия

Рождение ребёнка
1916

Сын: Леонов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Леонова (Аввакумова) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Леонов Борис Васильевич

Мать ребёнка: Леонова (Аввакумова) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
14.08.1924

Дочь: Антипова (Леонова) Октябрина Васильевна

Мать ребёнка: Леонова (Аввакумова) Елизавета Ивановна

Сертякино, Подольск, Московская область
Смерть
1947

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