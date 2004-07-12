Киселёв Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения23.09.1917
Дата смерти12.07.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1917 по 1935
Место жительства
С 1932 по 2004
Смерть
12.07.2004