Киселёв Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселёв Иван Иванович

Киселёв Иван Иванович

avatar

Место рождения

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

23.09.1917

Дата смерти

12.07.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1917 по 1935
Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1932 по 2004
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
12.07.2004
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close