Варенова Авдотья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варенова Авдотья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варенова Марина Лукьяновна

Отец ребёнка: Варенов Лукьян Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варенов Лукьян Антонович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Варенов Николай Лукьянович

Отец ребёнка: Варенов Лукьян Антонович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Варенов Гавриил Лукьянович

Отец ребёнка: Варенов Лукьян Антонович

Смерть
Неизвестно

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