Варенова Авдотья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варенова Марина Лукьяновна
Отец ребёнка: Варенов Лукьян Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Сын: Варенов Николай Лукьянович
Отец ребёнка: Варенов Лукьян Антонович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Варенов Гавриил Лукьянович
Отец ребёнка: Варенов Лукьян Антонович
Смерть
Неизвестно