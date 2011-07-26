Галкина (Карпычева) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина (Карпычева) Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1927

Дата смерти

26.07.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галкин Федор Трофимович

Рождение ребёнка
23.11.1957

Сын: Галкин Сергей Федорович

Отец ребёнка: Галкин Федор Трофимович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.07.2011
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