Галкина (Карпычева) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1927
Дата смерти26.07.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галкин Федор Трофимович
Рождение ребёнка
23.11.1957
Отец ребёнка: Галкин Федор Трофимович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.07.2011