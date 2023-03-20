Данилова Дарья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Дарья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Данилов Филимон Терентьевич

Отец ребёнка: Данилов Терентий Ефимович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Данилов Федор Терентьевич

Отец ребёнка: Данилов Терентий Ефимович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Данилов Яков Терентьевич

Отец ребёнка: Данилов Терентий Ефимович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Евфросинья Терентьевна

Отец ребёнка: Данилов Терентий Ефимович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Данилов Ефим Терентьевич

Отец ребёнка: Данилов Терентий Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Терентий Ефимович

Смерть
Неизвестно
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