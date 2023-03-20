Данилова Дарья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Данилов Филимон Терентьевич
Отец ребёнка: Данилов Терентий Ефимович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Данилов Федор Терентьевич
Отец ребёнка: Данилов Терентий Ефимович
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Данилов Терентий Ефимович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Евфросинья Терентьевна
Отец ребёнка: Данилов Терентий Ефимович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Данилов Терентий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно