Мухачева (Крутикова) Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1969
Отец: Крутиков Владимир Петрович
Мать: Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухачев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кашлев ?
Место жительства
Неизвестно
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
21.12.1989
Дочь: Ефимова (Кашлева) Алина
Отец ребёнка: Кашлев ?