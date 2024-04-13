Аникеев Степан
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти08.03.1945
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
1902
Отец: Никеев Петр
Мать: Макаровна, Никеева Фекла
Именной список безвозвратных потерь личного состава 141 сп 85 сд | Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации | л. 60; зап. 1 | Книга погребения | стр. 159; зап. 2234
Место жительства
С 1902 по 1941
Именной список безвозвратных потерь личного состава 141 сп 85 сд | Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации | л. 60; зап. 1
Бракосочетание
1918
Жена: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1923
Дочь: Степановна, Тотонина (Степановна) Пелагея
Мать ребёнка: не указана
Воспоминания Матлаховой (Аникеевой) Натальи Николаевны | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Рождение ребёнка
1924
Сын: Степанович Иван
Мать ребёнка: не указана
Книга Памяти: Саратовская обл. (г. Балашов и Балашовский р-н, Балтайский р-н, г. Вольск и Вольский р-н). Т. 3 | Приволжское изд-во «детская книга». 1994. - 656 с. | Память народа | стр. 338
Рождение ребёнка
29.05.1932
Сын: Аникеев Александр
Мать ребёнка: не указана
Воспоминания Матлаховой (Аникеевой) Натальи Николаевны | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Рождение ребёнка
29.06.1936
Сын: Аникеев Павел
Мать ребёнка: не указана
Воспоминания Матлаховой (Аникеевой) Натальи Николаевны | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Рождение ребёнка
05.12.1938
Сын: Аникеев Николай
Мать ребёнка: не указана
Воспоминания Матлаховой (Аникеевой) Натальи Николаевны | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Военная награда
05.08.1944
Медаль «За боевые заслуги» | Описание подвига: Товарищ Аникеев участвует на фронте Отечественной Войны с 14 февраля 1942 г. Находясь в составе 58 Особой стрелковой бригады, тов. Аникеев получил лёгкое... Показать все
Военная награда
Между 05.08.1944 и 18.10.1944
Медаль «За оборону Ленинграда» | Приказ по 141 сп 85 сд №031/н от 18.10.1944 | Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации | л. 284; пор. №1
Военная награда
18.10.1944
Медаль «За отвагу» | Описание подвига: Наградить медалью «За Отвагу” стрелка 2 ср красноармейца Аникеева Степана Петровича за то, что он при выполнении боевого задания командования по ликвидации очаго... Показать все
Смерть
08.03.1945
Именной список безвозвратных потерь личного состава 141 сп 85 сд | Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации | л. 60; зап. 1
Похороны
10.03.1945
В Книге погребения указано место захоронения - 150 м западнее хутора Вейкаляс с указанием номера могилы, ряда и стороны. Но на сегодняшний день фигурирует Воинское братское кладбище в 350 м восточнее ... Показать все