Черных Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1934 и 1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1934 и 1938

Отец: Черных Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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