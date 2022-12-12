Пузанов Емельян Тихонович
Место рождения
Дата рождения05.08.1898
Дата смерти04.09.1980
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1898
Отец: Пузанов Тихон Никитин
Рождение ребёнка
15.02.1928
Дочь: Аверкина Анастасия Емельяновна
Мать ребёнка: Пузанова Ефросинья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.09.1980
Казачка, Воловский муниципальный район, Тульская область
место захоронения: Лутово (поселок Горный) Воловский район Тульская область