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Пузанов Емельян Тихонович

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Место рождения

Сергиевское 2-е, Краснинский район, Липецкая область

Дата рождения

05.08.1898

Дата смерти

04.09.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1898

Отец: Пузанов Тихон Никитин

Мать: Пузанова Пелагея Мартинова

Сергиевское 2-е, Краснинский район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.02.1928

Дочь: Аверкина Анастасия Емельяновна

Мать ребёнка: Пузанова Ефросинья Николаевна

Сергиевское 2-е, Краснинский район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузанова Ефросинья Николаевна

Смерть
04.09.1980
Казачка, Воловский муниципальный район, Тульская область
место захоронения: Лутово (поселок Горный) Воловский район Тульская область
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