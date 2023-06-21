Трефилова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Юферева Зоя Кузьмововна

Отец ребёнка: Трефилов Кузьма Александрович

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трефилов Кузьма Александрович

Малая Уста, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трефилов Кузьма Александрович

Малая Уста, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трефилов Кузьма Александрович

Смерть
Неизвестно
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