Хижняк Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хижняк Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хижняк ...

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хижняк Владимир

Отец ребёнка: Хижняк ...

Рождение ребёнка
04.02.1946

Дочь: Малахова Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Хижняк ...

Смерть
Неизвестно

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