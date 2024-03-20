Хижняк Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хижняк ...
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хижняк Владимир
Отец ребёнка: Хижняк ...
Рождение ребёнка
04.02.1946
Дочь: Малахова Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Хижняк ...
Смерть
Неизвестно