Емакова (Давиденко) Лариса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емакова (Давиденко) Лариса Владимировна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

11.01.1955

Дата смерти

21.10.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1985 г.р.

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Емаков Валерий Александрович

Рождение ребёнка
26.01.1985

Сын: Емаков Сергей Валерьевич

Отец ребёнка: Емаков Валерий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емаков Валерий Александрович

Смерть
21.10.2020
Похороны
22.10.2020
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