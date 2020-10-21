Емакова (Давиденко) Лариса Владимировна
Место рождения
Дата рождения11.01.1955
Дата смерти21.10.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Емаков Валерий Александрович
Рождение ребёнка
26.01.1985
Отец ребёнка: Емаков Валерий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.2020
Похороны
22.10.2020