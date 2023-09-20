Коржова Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коржова Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коржова Нина Филипповна

Отец ребёнка: Коржов Филипп Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коржов Николай Филиппович

Отец ребёнка: Коржов Филипп Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коржов Филипп Иосифович

Смерть
Неизвестно

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